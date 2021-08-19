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دوناروما: رحلت عن ميلان لـ "أنضج"

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الحارس الشاب

دوناروما: رحلت عن ميلان لـ "أنضج"

برلين - د ب أ

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يرى الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما أنه كان يحتاج للرحيل عن فريقه السابق ميلان من أجل النضوج.

ورحل دوناروما، 22 عاما، عن ميلان عقب انتهاء عقده بنهاية يونيو الماضي وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وقال دوناروما لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" اليوم الخميس: قضيت ثمانية أعوام في ميلان، كان بمثابة بيتي ، عشت لحظات رائعة هناك، ميلان لايزال مثيرا بالنسبة لي، أكن الكثير من الاحترام للمسؤولين هناك وللجماهير ، لكن الحياة مليئة بالخيارات ، طموحاتنا كانت مختلفة".

وأشار "سأشجع ميلان دائما ، ثمانية أعوام لا تنسى، لكني كنت في حاجة للتغيير من أجل النضوج ، أن أتطور وأصبح أقوى ".

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