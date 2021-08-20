أرسنال يتعاقد مع رامسديل من شيفيلد يونايتد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع حارس المرمى آرون رامسديل بعقد طويل الأجل، قادما من شيفيلد يونايتد.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن رامسديل، 23 عاما، شارك مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، كما أنه لعب لمنتخب تحت 18 عاما وتحت 21 عاما، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في شيفيلد يونايتد الموسم الماضي.

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وأضاف أن رامسديل بدأ مسيرته مع فئات الناشئين بنادي بولتون، قبل أن ينتقل إلى شيفيلد يونايتد في عام 2013 حيث تدرج في مختلف الفئات السنية داخل أكاديميته.

وتابع أن رامسديل انضم في عام 2017 لصفوف بورنموث، حيث قضى ثلاثة أعوام في الفريق وتم إعارته خلالها لكل من شيسترفيلد وويمبلدون.

وعاد رامسديل في العام الماضي 2020 إلى شيفيلد يونايتد، حيث شارك في كل مباريات الموسم الماضي مع الفريق الذي هبط للدرجة الأولى. وكشف أرسنال عن ارتداء رامسديل للقميص رقم 32.

واختتم أرسنال بيانه بأن الصفقة تخضع للإجراءات في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي سيحدد موقف اللاعب من المشاركة أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي. وكان أرسنال قد افتتح الموسم بالخسارة صفر - 2 أمام مضيفه برينتفورد، يوم الجمعة الماضي.