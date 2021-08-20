جانغ يقود الهلال لفوز قاتل على التعاون

واصل الهلال مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً بعدما قلب الطاولة على مضيفه التعاون في الوقت القاتل ليكسب المباراة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم التعاون أداء مميزاً في النصف ساعة الأولى حيث سجّل مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا هدفاً بعد مرور 10 دقائق إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

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وواصل التعاون هجومه وتمكن مهاجمه توامبا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 26 بعد أن استغل هفوة حارس الهلال عبدالله المعيوف وزميله المدافع علي البليهي ليخطف الكرة ويضعها في الشباك.

وحاول الهلال العودة للمباراة بعدما فرض سيطرته المطلقة إلا أنها كانت سلبية حيث لم ينجح لاعبوه بتشكيل الخطورة على مرمى التعاون.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي موسى ماريغا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وكثّف الهلال ضغطه وكاد مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه عرضية من زميله محمد البريك إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

ولم يتوقف هجوم الهلال حيث انتظر حتى الدقيقة 81 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه موسى ماريغا الذي ارتقى لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وعند الدقيقة 82 دفع البرتغالي ليوناردو غارديم بالبرازيلي ماثيوس بيريرا الذي شارك لأول مرة مع الهلال.

وسنحت فرصة خطيرة للبرازيلي بيريرا الذي تلقى كرة على قوس منطقة الجزاء ليسددها قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد التعاون سريعاً وكاد مدافعه عون السلولي أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله سميحان النابت ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن مدافعه الكوري جانغ هيون سو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3 بعد تلقيه عرضية من زميله ياسر الشهراني ليحول الكرة بقدمه في شباك الحارس كاسيو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق نقطة ليتراجع للمركز 13 مؤقتاً.