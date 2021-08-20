رسمياً.. ريال مدريد يحتفظ بهدافه بنزيمة حتى 2023

أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى صيف 2023.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: اتفق نادي ريال مدريد وكريم بنزيمة على تمديد عقد اللاعب ، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي للموسمين المقبلين ، حتى 30 يونيو 2023.

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ويلعب صاحب الـ "33 عاما" منذ 2009 في ريال مدريد، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلى جانب الدوري الإسباني 3 مرات، وذات العدد بالنسبة لكأس السوبر الإسباني، مع 4 نسخ لكأس العالم للأندية، ومرتين كأس الملك الإسباني، إلى جانب تحقيق كأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات.

ويملك بنزيمة في رصيده 281 هدفا بقميص ريال مدريد، كما ساهم في تسجيل 144 هدفا خلال مسيرته بالقميص الأبيض.