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تشاكا: الانتقادات تحفز أرسنال

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غرانيت تشاكا خلال لقاء أرسنال وتشيلسي

تشاكا: الانتقادات تحفز أرسنال

لندن - د ب أ

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أكد السويسري غرانيت تشاكا لاعب أرسنال أن الانتقادات ستكون حافزا لفريقه بعد البداية المحبطة للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر أرسنال بهدفين دون رد أمام ضيفه تشيلسي الأحد حيث أشعل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الظهور الثاني له بقميص تشيلسي عبر تسجيل هدف وتكفل زميله ريس جيمس بالهدف الأخر.

وجاءت الكبوة أمام تشيلسي بعد خسارة أرسنال في الجولة الافتتاحية للموسم على ملعب برنتفورد الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

واعترف تشاكا الذي جدد عقده مع أرسنال قبل بداية الموسم بعد تكهنات حول رحيله للدوري الإيطالي، أنه ينبغي تحسين الأوضاع وأن يثبت اللاعبون لمنتقديهم أنهم ليسوا على صواب.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الانتقادات محفزة لفريقه، أجاب تشاكا: بكل تأكيد. الكثير من الناس تحاول التحدث والنيل بعض الشيء من اللاعبين والفريق ولكن الشيء الأقوى في الوقت الراهن هو أن نكون سويا ، فقط معا سنكون أقوى ونحقق النتائج المرجوة داخل الملعب.

وأشار: نريد تحقيق إنجازات كبيرة، بالتأكيد، بعد مباراتين الكثير من الناس يتحدثون عن الفريق وبشأن هذا النادي ، لكني أقول أن الموسم لا ينتهي بعد مباراتين أو ثلاث مباريات.

وختم اللاعب السويسري بالقول: لايزال أمامنا الكثير من المباريات ، ندرك أن علينا تحسين الكثير من الأمور وواثق من أننا سنفعل ذلك.

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