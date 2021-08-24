الشروط الجزائية في كرة القدم.. بنزيمة الأعلى

انضم فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، إلى زميله الفرنسي كريم بنزيمة كأعلى لاعبين في العالم من ناحية الشروط الجزائية، بعدما أعلن نادي العاصمة الإسبانية تمديد عقد الأوروغواياني إلى 2027، ويتضمن العقد مليار يورو كشرط جزائي.

وتعمل الأندية على حماية لاعبيها عند توقيع العقد بوضع شرط جزائي، بحيث إذا دفع ناد آخر المبلغ، فيمكنه الحصول على خدمات اللاعبين مباشرة دون الدخول في مفاوضات مع فريقه.

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واستفاد باريس سان جيرمان من هذا البند عندما قام بكسر عقد البرازيلي نيمار "222 مليون يورو" في 2017 قادما من برشلونة.

ولا تعتمد جميع مسابقات كرة القدم حول العالم على بند الشرط الجزائي، إذ لا توجد شروط جزائية في الدوري الفرنسي، والعكس تماما بالنسبة لإسبانيا التي تلزم الأندية بأن يكون هناك شرطا جزائيا.

وتضع الأندية الإسبانية أرقاما فلكية كشرط جزائي للاعب في العقد، مما يجبر الفريق الراغب في التوقيع مع اللاعب على التفاوض بدلا من دفع المبلغ.

500 مليون يورو

700 مليون يورو

750 مليون يورو

800 مليون يورو



850 مليون يورو



مليار يورو



يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، كان يبلغ الشرط الجزائي الخاص به مليار يورو أيضا، وذلك عندما كان لاعبا لريال مدريد، فيما وصلت قيمة الشرط الجزائي الخاص بليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى 700 مليون يورو عندما كان لاعبا في برشلونة.