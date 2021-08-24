.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشروط الجزائية في كرة القدم.. بنزيمة الأعلى

  • الخط
بنزيمة ريال مدريد ألافيس
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خلال لقاء ريال مدريد وألافيس

الشروط الجزائية في كرة القدم.. بنزيمة الأعلى

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

انضم فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، إلى زميله الفرنسي كريم بنزيمة كأعلى لاعبين في العالم من ناحية الشروط الجزائية، بعدما أعلن نادي العاصمة الإسبانية تمديد عقد الأوروغواياني إلى 2027، ويتضمن العقد مليار يورو كشرط جزائي.

وتعمل الأندية على حماية لاعبيها عند توقيع العقد بوضع شرط جزائي، بحيث إذا دفع ناد آخر المبلغ، فيمكنه الحصول على خدمات اللاعبين مباشرة دون الدخول في مفاوضات مع فريقه.

واستفاد باريس سان جيرمان من هذا البند عندما قام بكسر عقد البرازيلي نيمار "222 مليون يورو" في 2017 قادما من برشلونة.

ولا تعتمد جميع مسابقات كرة القدم حول العالم على بند الشرط الجزائي، إذ لا توجد شروط جزائية في الدوري الفرنسي، والعكس تماما بالنسبة لإسبانيا التي تلزم الأندية بأن يكون هناك شرطا جزائيا.

وتضع الأندية الإسبانية أرقاما فلكية كشرط جزائي للاعب في العقد، مما يجبر الفريق الراغب في التوقيع مع اللاعب على التفاوض بدلا من دفع المبلغ.

500 مليون يورو

سيرجي روبيرتو
سيرجي روبيرتو
جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه
غاريث بيل
غاريث بيل

700 مليون يورو

ماركو أسينسيو
ماركو أسينسيو
إيسكو
إيسكو
فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

750 مليون يورو

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

800 مليون يورو

أنطوان غريزمان
أنطوان غريزمان


850 مليون يورو

دافيد ألابا
دافيد ألابا


مليار يورو

فيديريكو فالفيردي
فيديريكو فالفيردي
كريم بنزيمة
كريم بنزيمة


يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، كان يبلغ الشرط الجزائي الخاص به مليار يورو أيضا، وذلك عندما كان لاعبا لريال مدريد، فيما وصلت قيمة الشرط الجزائي الخاص بليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى 700 مليون يورو عندما كان لاعبا في برشلونة.

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد