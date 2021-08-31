لاعب أرسنال يرغب بترك الفريق

ألمح أينسلي ميتلاند-نايلز لاعب وسط أرسنال إلى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويشارك ميتلاند-نايلز، الذي يلعب أيضا في مركز الظهير الأيمن، قليلا مع المدرب ميكل أرتيتا، وخاض النصف الثاني من الموسم الماضي مع وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة وخاض هناك 15 مباراة.



وذكرت تقارير أن إيفرتون يرغب في ضم لاعب المنتخب الإنجليزي البالغ عمره 24 عاما، بينما اقترب موسم الانتقالات من نهايته حيث يستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء.



وكتب ميتلاند-نايلز على "إنستغرام": كل ما أريده هو الذهاب إلى حيث تكون هناك رغبة في وجودي، وإلى المكان الذي سألعب فيه.



وبدأ أرسنال الموسم بشكل كارثي وحقق أسوأ بداية للفريق في 67 عاما حيث خسر مبارياته الثلاث دون تسجيل أي هدف، وكانت الهزيمة الأخيرة بنتيجة 5-صفر أمام مانشستر سيتي يوم السبت الماضي.

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