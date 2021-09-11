ديفيد لويز يقترب من الانضمام إلى فلامنغو

كشفت وسائل إعلام أن نادي فلامنغو ريو دي جانيرو البرازيلي لكرة القدم يقترب من ضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز اللاعب السابق في صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكتبت بوابة "غلوبوسبورت" الرياضية البرازيلية يوم الجمعة أنه من المنتظر أن يحصل لويز (34 عاماً) الذي أصبح غير مرتبط بأي ناد بعد انتهاء عقده مع ارسنال، على عقد مع فلامنغو يستمر حتى نهاية 2022.

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ولعب لويز لعب في أوروبا لأندية بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان أرسنال قد مدد عقده مع لويز لمدة عام في يونيو 2020، وذلك في خطوة مفاجأة نظرا لأن الأداء المتقلب للويز جعله مثار جدل في لندن.