.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ديفيد لويز يقترب من الانضمام إلى فلامنغو

  • الخط
ديفيد لويز أرسنال
لويز لا ينتمي إلى أي ناد حالياً

ديفيد لويز يقترب من الانضمام إلى فلامنغو

ريو دي جانيرو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وسائل إعلام أن نادي فلامنغو ريو دي جانيرو البرازيلي لكرة القدم يقترب من ضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز اللاعب السابق في صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكتبت بوابة "غلوبوسبورت" الرياضية البرازيلية يوم الجمعة أنه من المنتظر أن يحصل لويز (34 عاماً) الذي أصبح غير مرتبط بأي ناد بعد انتهاء عقده مع ارسنال، على عقد مع فلامنغو يستمر حتى نهاية 2022.

ولعب لويز لعب في أوروبا لأندية بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان أرسنال قد مدد عقده مع لويز لمدة عام في يونيو 2020، وذلك في خطوة مفاجأة نظرا لأن الأداء المتقلب للويز جعله مثار جدل في لندن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ليست عملية سهلة.. كيف تحضّر طبق سلطة صحيا ومفيدا؟ ليست عملية سهلة.. كيف تحضّر طبق سلطة صحيا ومفيدا؟
قبل بن لادن.. هكذا خطط هتلر لمهاجمة نيويورك بالطائرات قبل بن لادن.. هكذا خطط هتلر لمهاجمة نيويورك بالطائرات
الأكثر قراءة
شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء
طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه
نعاه شيخ الأزهر.. لماذا حزن المصريون على رحيل نعاه شيخ الأزهر.. لماذا حزن المصريون على رحيل " شهبندر التجار " محمود العربي ؟
قبل أن تذهب
قبل شهر.. حكومة العراق تستعد للانتخابات
قبل شهر.. حكومة العراق تستعد للانتخابات
اكتشف المزيد