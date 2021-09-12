حميديتش يتعجب من تصرف قائد دورتموند

تعجب حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية من انسحاب ماركو رويس من المنتخب الألماني وخوض مباراة كاملة مع فريق بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن في الدوري السبت.

وقام هانسي فليك، مدرب المنتخب الألماني، بإعفاء رويس من السفر مع المنتخب لمواجهة آيسلندا يوم الأربعاء الماضي بسبب مشاكل في الركبة، وقال أنه يتوقع أن يكون اللاعب جاهزا للعب مع فريقه.

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وقال حميديتش إنها ليست المرة الأولى التي يبتعد فيها لاعبين من أندية أخرى عن أداء مهمتهم الدولية بينما يظل لاعبو بايرن متواجدين بالفريق. واستشهد بسيرج غنابري، الذي لعب وسجل أمام آيسلندا، رغم أنه يعاني من مشكلة في الظهر.

وخرج غنابري مصابا في المباراة التي فاز بها بايرن على لايبزيغ 4- 1 السبت وعلى الأرجح سيغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال حميديتش لشبكة "سكاي" التليفزيونية يوم الأحد، إن الموقف مع رويس أزعجه قليلا وشكك في نوايا اللاعب في أن يكون لاعبا رئيسيا مع المنتخب الوطني في الطريق نحو التأهل لكأس العالم 2022.

وقال: دور قيادي؟ كيف يجب أن يعمل هذا؟ وبعد ذلك تكون بعيدا عن المنتخب في كل دقيقة.

ولعب توماس مولر أيضا مباراة كاملة مع الفريق في عطلة نهاية الاسبوع بعدما غاب عن المنتخب الألماني، رغم أنه استُبعد من المنتخب قبل المباريات الثلاثة الأخيرة في التصفيات، بعكس رويس، بسبب مشاكل في الفخذ.