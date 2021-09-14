أولسان يهزم كواساكي ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا

صعد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تغلب على كاواساكي فرونتال الياباني 3 - 2 بضربات الجزاء الترجيحية يوم الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم خاض الفريقان وقتا إضافيا لم يسفر عن جديد لتحسم المواجهة عبر ضربات الجزاء الترجيحية.

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وتقام مباريات دور الـ16 بدوري الأبطال من جولة واحدة يتأهل الفريق الفائز فيها إلى دور الثمانية مباشرة.

وكان الهلال السعودي قد حجز المقعد الأول في دور الثمانية بالفوز على استقلال طهران الإيراني 2 - صفر الاثنين في افتتاح منافسات دور الستة عشر كما تأهل ناجويا جرامبوس الياباني في وقت سابق بالفوز على دايجو الكوري الجنوبي 4 - 2 .