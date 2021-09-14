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هالاند يبحث عن رفع عدد أهدافه في بطولته المفضلة

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هالاند
إرلينغ أصبح أصغر لاعب يسجل 20 هدفاً في البطولة المرموقة

هالاند يبحث عن رفع عدد أهدافه في بطولته المفضلة

دورتموند - فرانس برس

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يبحث النرويجي إرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني عن رفع عداد أهدافه في مسابقته المفضّلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل الأربعاء على بشكتاش التركي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخطف المهاجم الفتاك الأنظار الموسم الماضي، فأصبح أصغر لاعب يصل إلى حاجز 20 هدفاً في المسابقة القارية الأولى في أقل عدد من المباريات "14 مباراة".

وهذا الموسم، سجل ابن الحادية والعشرين 13 هدفاً لمنتخب بلاده ودورتموند، بينها ثنائية السبت خلال الفوز على باير ليفركوزن 4-3 في البوندسليغا.

وقال المدير في دورتموند واللاعب الدولي السابق سيباستيان كيهل: ستكون مباراة عاطفية أخرى. سيسعى المشجعون الأتراك لذلك، لكن لدينا الوسائل لمواجهة بشكتاش.


وتروق مسابقة دوري الأبطال لهالاند، إذ سجل 12 هدفا لدورتموند في 10 مباريات، بعد ثمانية في 6 مباريات عندما كان في صفوف ريد بول سالزبورغ النمسوي.


وتلهث أبرز الاندية الأوروبية وراء رأس الحربة الشاب، على غرار أندية مانشستر سيتي وتشليسي ومانشستر يونايتد الإنجليزية، ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.


وللنروجي العملاق بند جزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو يمكن تفعيله في 2022 أي قبل عامين على انتهاء عقده في 2024، لكن دورتموند عبر مراراً عن رغبته بابقائه في صفوفه إلا إذا وجد نفسه مجبراً على ذلك.

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