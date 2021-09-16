ريال مدريد يصعق إنتر في الوقت القاتل بهدف رودريغو

اقتنص ريال مدريد الإسباني انتصارا ثمينا وقاتلا من ملعب مضيفه إنتر الإيطالي في بداية مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 - صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز شيريف تيراسبول المولدوفي 2 - صفر على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وتصدر شيريف تيراسبول، الذي بات أول فريق مولدوفي يصعد لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف على أقرب ملاحقيه الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، فيما ظل شاختار وإنتر بلا رصيد من النقاط.

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وواصل الريال تفوقه على إنتر، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، بفضل هدف متأخر أحرزه لاعبه (البديل) رودريغو في الدقيقة 89.

كان الريال قد تغلب على إنتر في مباراتي الفريقين بمرحلة المجموعات بنسخة البطولة الماضية أيضا.

من جانبه، حقق شيريف تيراسبول مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تغلبه 2 - صفر على ضيفه شاختار دونيتسك في وقت سابق.

وافتتح المالي آداما تراوري التسجيل لمصلحة شيريف تيراسبول في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله الغيني مومو ياساني الهدف الثاني في الدقيقة 62، لتأتي انطلاقة مسيرة الفريق المولدوفي، الذي خاض أول مباراة في تاريخه بدور المجموعات لدوري الأبطال، على أفضل وجه.