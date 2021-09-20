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أنشيلوتي يشيد بروح ريال مدريد القتالية

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أنشيلوتي بنزيمة
المدرب الإيطالي والمهاجم الفرنسي بنزيمة

أنشيلوتي يشيد بروح ريال مدريد القتالية

فالنسيا - رويترز

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أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بفريقه لعدم استسلامه حتى عندما كان يلعب سيئا بعد أن انتزع الفوز 2-1 على مضيفه فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب تسجيله هدفين متأخرين يوم الأحد.

وتقدم فالنسيا في الشوط الثاني عن طريق هوجو دورو لكن فينيسيوس جونيور عادل النتيجة في الدقيقة 86 قبل أن يرسل تمريرة عرضية إلى كريم بنزيمة ليحرز هدف الفوز بضربة رأس بعد دقيقتين.

وحقق ريال مدريد أيضا فوزا في اللحظات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان الأسبوع الماضي بفضل هدف من رودريغو في الدقيقة 89 وسجل الآن ستة أهداف في آخر خمس دقائق في خمس مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين: لدي فريق يتخبط ويقاتل سواء كان يلعب جيدا أو يلعب بشكل سيء، لم نتغلب عليهم بفضل جودتنا، لقد فعلنا ذلك بفضل روحنا التي لا تقهر. واصلنا المضي قدما حتى النهاية.

وقفز ريال مدريد بهذا الانتصار إلى قمة الترتيب لكن أنشيلوتي يعتقد أن فريقه ما زال بعيدا عن أفضل مستوياته، وأضاف: لدينا فريق شاب وسأكون أول شخص يعترف بأننا لا نلعب كرة قدم رائعة في الوقت الحالي.

وواصل: لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، هاجمنا جيدا في الهجمات المرتدة لكننا تراجعنا كثيرا وعندما نتراجع بهذا الشكل، فمن السهل أن تهتز شباكنا.

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