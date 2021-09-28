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أرسنال يفقد تشاكا فترة طويلة

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تشاكا
الإصابة التي تعرض لها تشاكا أمام توتنهام

أرسنال يفقد تشاكا فترة طويلة

لندن - د ب أ

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من المنتظر أن يغيب السويسري الدولي غرانيت تشاكا، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لعدة أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

ونشر قائد المنتخب السويسري لكرة القدم يوم الثلاثاء على موقع انستغرام صورة وهو جالس على أريكة، وركبته في جبيرة.

وأفادت معلومات وردت إلى صحيفة "بليك" السويسرية بأن تشاكا مصاب بتمزق في الرباط الداخلي في الركبة اليمنى، وأنه سيغيب لفترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، وأشارت إلى أن تشاكا سيخضع لمزيد من الفحوص.

ولم يعلن أرسنال بعد معلومات تخص حالة تشاكا.

كان تشاكا خرج مصابا خلال مباراة فريقه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، بعد تدخل عنيف من لوكاس مورا، في كرة مشتركة.

وفي حال تأكدت إصابة تشاكا "29 عاما" فإنه لن يغيب عن النادي اللندني فحسب، بل أيضا عن المنتخب السويسري في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022.

ويخوض المنتخب السويسري آخر أربع مباريات في التصفيات في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن تشاكا لم يشارك في المباريات السابقة في التصفيات بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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