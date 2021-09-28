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إنتر يخرج بنقطة أمام شاختار

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من مجريات مباراة شاختار وإنتر

إنتر يخرج بنقطة أمام شاختار

كييف - د ب أ

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أفلت إنتر ميلان الإيطالي بنقطة التعادل أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في مباراتهما يوم الثلاثاء بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الأداء سجالا بين الفريقين في الشوط الأول الذي اتسم بالتكافؤ فيما شهد الشوط الثاني تفوقا واضحا لأصحاب الأرض ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

ورغم حاجة كل من الفريقين إلى النقاط الثلاث للمباراة ، فشل أي منهما في تشكيل خطورة فائقة على مرمى الآخر بعدما افتقدت هجمات الفريقين للتركيز والدقة المطلوبين على مدار شوطي المباراة.

وحصد كل من الفريقين النقطة الأولى له في المجموعة ليظل إنتر في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام شاختار.

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