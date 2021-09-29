دراسة: شيريف حقق أكبر صدمة في تاريخ دوري الأبطال

حقق نادي شيريف تيراسبول القادم من مولدوفا واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ريال مدريد 2-1، وصنفت شركة غريسنوت المتخصصة في تحليل البيانات هذا الانتصار على أنه أكبر صدمة منذ إطلاقها مؤشر مسابقات الأندية الأوروبية في 2010.

وحقق شيريف المشارك لأول مرة في دوري الأبطال هذه المعجزة في ملعب برنابيو معقل ريال مدريد يوم الثلاثاء بعد أن سجل سيباستيان تيل لاعب وسط لوكسمبورغ هدف الفوز القاتل بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

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وتقدم شيريف على عكس سير اللعب بضربة رأس من غاسوربك ياخشيبويف، بينما أدرك كريم بنزيمة التعادل لبطل أوروبا 13 مرة من ركلة جزاء في الشوط الثاني قبل أن يسجل تيل هدف الانتصار.

وطبقا لشركة غريسنوت كان شريف المغمور يملك فرصة نسبتها 1.4 في المئة فقط للفوز بهذه المباراة.

وكانت أكبر صدمة سابقة في البطولة حين فاز سيلتيك 2-1 على برشلونة في نوفمبر 2012 حيث كان الفريق الاسكتلندي يملك وقتها فرصة تصل نسبتها إلى 7.1 في المئة فقط للفوز على النادي الكاتالوني.

واحتل أتالانتا المركز الثالث بفوزه خارج الديار 2-صفر على ليفربول في نوفمبر العام الماضي يليه فوز أياكس الساحق 4-1 على ريال مدريد في مارس اذار 2019.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الخامس في قائمة أكبر الصدمات في تاريخ البطولة بفوزه 2-1 على مضيفه مانشستر سيتي في سبتمبر 2018. وجاء فوز أياكس 2-1 على مضيفه يوفنتوس في أبريل 2019 في المركز السادس ويحتل انتصار باتي بوريسوف ممثل روسيا البيضاء 3-1 على مضيفه ليل في سبتمبر 2012 المركز السابع.

وجاء فوز ليون خارج الديار 3-1 على سيتي في أغسطس العام الماضي في المركز الثامن يليه فوز بازل السويسري خارج أرضه 2-1 على تشيلسي في سبتمبر 2013.

ويحتل انتصار مانشستر يونايتد 2-1 على مضيفه يوفنتوس في نوفمبر 2018 المركز العاشر.