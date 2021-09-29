.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دوناروما يسخر من شائعات رحيله إلى يوفنتوس

  • الخط
الحارس الإيطالي في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي

دوناروما يسخر من شائعات رحيله إلى يوفنتوس

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

سخر الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما مما سمّاه بـ "الهراء" الذى يتردد حول عدم شعوره بالسعادة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي وتفكيره في العودة للدوري الإيطالي.

وانضم دوناروما إلى سان جيرمان قبل شهرين بعد نهاية عقده مع ميلان.

وذكرت تقارير صحافية في إيطاليا هذا الأسبوع أن دوناروما يتطلع للانتقال إلى يوفنتوس في يناير المقبل في ظل عدم شعوره بالسعادة في سان جيرمان نظرا للمنافسة مع كيلور نافاس على المشاركة في التشكيل الأساسي للنادي.

وقال دوناروما لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء لدى سؤاله عن هذه التكهنات: ضحكت على ذلك، في كل مرة أفتح الهاتف أقرأ الكثير حول ذلك.

وأضاف أعرف قوتي، أعرف كينونتي ولا يوجد مشكلة، أنا هنا وسعيد بالتواجد هنا.

وأشار: لدي ناد يساندني دائما وفقط أضحك عندما أقرأ كل هذا الهراء، أنا بخير وسأستمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد