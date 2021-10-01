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دي بروين يعود إلى منتخب بلجيكا

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دي بروين
دي بروين في صورة سابقة مع بلجيكا

دي بروين يعود إلى منتخب بلجيكا

لندن - رويترز

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قال روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم يوم الجمعة إن لاعب الوسط كيف دي بروين عاد إلى المنتخب بعد أن غاب عنه في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي ما يعزز بقوة فرص الفريق في دوري الأمم الأوروبية في إيطاليا الأسبوع المقبل.

وتعافى لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إصابة في الكاحل وانضم لتشكيلة من 24 لاعبا استعدادا لخوض المواجهة بقبل نهائي دوري الأمم الأوروبية في مواجهة فرنسا في تورينو الإيطالية الخميس المقبل.

وسيخوض المنتخب البلجيكي مباراة أخرى في البطولة. سواء في المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث في مواجهة إيطاليا بطلة أوروبا أو إسبانيا في 10 أكتوبر الجاري.

وتوفر البطولة فرصة لبلجيكا متصدرة التصنيف الدولي للمنتخبات للفوز بلقب بعد خروجها من دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 في وقت سابق من العام الحالي.

وقال مارتينيز إن الفريق لا يزال يشعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة هزيمته أمام إيطاليا في بطولة أوروبا 2020.

وأضاف المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: لن يعوضنا شيء مطلقا عن خيبة الأمل (بسبب الهزيمة) لكن الأمر انتهى الآن.. ونحن مستعدون لتقديم بطولة كبيرة.

وأردف مارتينيز: لكنها بطولة مختلفة وبينما نأمل في الوصول لمستويات جديدة من خلال هذه المباريات فإنها لن تعوض آلام الماضي. يمكنني أن أؤكد لكم ذلك.

ونتيجة للقيود على عدد اللاعبين في دوري الأمم الأوروبية أضطر المدرب لاستبعاد المهاجم كريستيان بنتيكي من التشكيلة.

وقال مارتينيز عن ذلك: لم يرتكب أي خطأ وأتوقع عودته للمنتخب في غضون خمسة أسابيع من الآن.

ولن يتمكن المدافع توماس فرمالين من السفر بسبب قيود الحجر الصحي في اليابان حيث يلعب بينما سيغيب جيريمي دوكو ودريس ميرتنز بسبب الإصابة.

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