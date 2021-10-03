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خيل بديلاً للمصاب يورنتي في منتخب إسبانيا

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الإسباني الشاب

خيل بديلاً للمصاب يورنتي في منتخب إسبانيا

برلين - د ب أ

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حل بريان خيل محل ماركوس يورينتي في قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب الإيطالي في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا.

وأعلن أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد أن لاعب خط الوسط يورينتي تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن في المباراة التي فاز فيها الفريق على برشلونة بهدفين نظيفين أمس السبت.

ولم يتضح بعد مدة غياب اللاعب ولكن يورينتي لن يكون متواجدا مع المنتخب الإسباني الذي يسعى للثأر من المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، الذي تغلب عليه بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي من نهائيات بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وبدلا من يورينتي، ربما يحصل بريان، جناح توتنهام، على فرصة للعب في سان سييرو يوم الأربعاء. ولعب بريان بالفعل ست مباريات دولية مع المنتخب الإسباني وينضم للمنتخب الإسباني، بقيادة المدرب لويس إنريكي، رغم أنه شارك في عدد قليل من المباريات مع توتنهام.

ومنذ انضمامه لتوتنهام قادما من إشبيلية في يوليو الماضي، شارك بريان في ثماني مباريات فقط في كافة المسابقات.

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