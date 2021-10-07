من هو نيوكاسل يونايتد؟

تحتفل جماهير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي باستحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة على النادي بنسبة 100%، خاصة أنه يعد من أشهر أندية الدوري الإنجليزي وأعرقها.

ويحتفل نادي نيوكاسل يونايتد في 8 ديسمبر المقبل بمرور 128 عاما على تأسيسه، وهو فريق يحمل اسم مدينته، ويلعب على ملعب سانت جيمس بارك طوال تلك السنوات، ويعد ثامن أكبر ملعب في إنجلترا من حيث السعة الجماهيرية التي تصل إلى 52.000، كما سبق له أن استضاف مباريات في أولمبياد 2012 إلى جانب منافسات الرغبي والكريكت.

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ويعرف نيوكاسل بلعبه في الدوري الممتاز بمختلف مسمياته لـ89 عاما، إذ فاز بالدوري في 4 مناسبات، 1905 و1907 و1909 و1927، وحل وصيفا في عامي 1996 و1997.

ومن إنجازات النادي المقلم باللونين الأبيض والأسود الفوز بكأس إنجلترا 6 مرات آخرها في 1955 من أصل 13 مرة وصل فيها إلى النهائي، وفاز قاريا بكأس المعارض في عام 1969 وهي البطولة التي أصبحت لاحقا كأس الاتحاد الأوروبي ثم باتت الدوري الأوروبي.

ومن أشهر شخصيات نيوكاسل على مر تاريخه العريق هو الإنجليزي بوبي روبسون الذي صنع له تمثال أمام ملعب النادي في 2012 وهو واحد من 3 تماثيل للأساطير ألان شيرر أشهر لاعبيه والهداف التاريخي للبريميرليغ وجاكي ملبيرن لاعبه في الأربعينات والخمسينات.

ويلقب نادي نيوكاسل من قبل جماهيره بـ "الماغبايس" أحد الطيور التي تنتشر في المدينة أو التون أرمي.