.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فليك يدعم فيرنر عقب الأداء المخيب

  • الخط
فيرنر ألمانيا رومانيا
تيمو فشل بالتسجيل في مباراة رومانيا

فليك يدعم فيرنر عقب الأداء المخيب

هامبورغ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

شد هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني من أزر المهاجم تيمو فيرنر بعد الظهور غير الموفق له في مباراة رومانيا التي أقيمت يوم الجمعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وقال فليك في ستاد هامبورغ، عن فيرنر مساء الجمعة: هو مهاجم يستطيع إحراز أهداف ويعرف كيفية القيام بذلك، وسيحصل لدينا على المشاركات التي يحتاج إليها، وسيحظى بالدعم وهذا بالضبط هو أهم شيء بالنسبة لأي مهاجم.

وأشار فليك إلى شعور بأن قلب الهجوم فيرنر كان يتواجد بشكل أكثر من اللازم على نفس الخط مع طرفي الهجوم، ليروي ساني وسيرج غنابري، الأمر الذي كان يحدث انعداما في الفرص عندما ترتد الكرة إلى الخلف قليلا، وواصل:وعلينا أن نتدرب بشكل أفضل على هذه المسارات والآليات.

وسجل فيرنر، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أهدافا في أول ثلاث مباريات خاضها المنتخب الألماني تحت قيادة فليك لكنه لم ينجح بذلك لأول مرة في المباراة الرابعة أمام المنتخب الروماني والتي انتهت بفوز ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
"تجويع الفيروس".. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كوفيد 19
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام  في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام 
قبل أن تذهب
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
اكتشف المزيد