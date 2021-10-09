فليك يدعم فيرنر عقب الأداء المخيب

شد هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني من أزر المهاجم تيمو فيرنر بعد الظهور غير الموفق له في مباراة رومانيا التي أقيمت يوم الجمعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وقال فليك في ستاد هامبورغ، عن فيرنر مساء الجمعة: هو مهاجم يستطيع إحراز أهداف ويعرف كيفية القيام بذلك، وسيحصل لدينا على المشاركات التي يحتاج إليها، وسيحظى بالدعم وهذا بالضبط هو أهم شيء بالنسبة لأي مهاجم.

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وأشار فليك إلى شعور بأن قلب الهجوم فيرنر كان يتواجد بشكل أكثر من اللازم على نفس الخط مع طرفي الهجوم، ليروي ساني وسيرج غنابري، الأمر الذي كان يحدث انعداما في الفرص عندما ترتد الكرة إلى الخلف قليلا، وواصل:وعلينا أن نتدرب بشكل أفضل على هذه المسارات والآليات.

وسجل فيرنر، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أهدافا في أول ثلاث مباريات خاضها المنتخب الألماني تحت قيادة فليك لكنه لم ينجح بذلك لأول مرة في المباراة الرابعة أمام المنتخب الروماني والتي انتهت بفوز ألمانيا بهدفين مقابل هدف.