غوارديولا: لم أعلم رغبة ستيرلنغ بالرحيل

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يكن يعرف أن رحيم سترلينغ يفكر في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب قلة مشاركاته، لكنه أضاف أنه لا يستطيع أن يمنح أي لاعب ضمانات بشأن المشاركة أساسيا.

ويرتبط سترلينغ بعقد مع سيتي حتى 2023 وقال إنه يرغب في البحث عن فرصة خارج البلاد بعد أن سقط من حسابات غوارديولا هذا الموسم وشارك أساسيا مرتين فقط في سبع مباريات في الدوري.

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وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "لم أكن أعرف وأعتقد أن النادي أيضا لم يكن يعرف برغبته في الرحيل. رحيم لاعب في النادي وأتمنى أن يلعب دورا بارزا معنا. ما أطلبه من رحيم وأي لاعب آخر هو أن يشعر بالرضا لوجوده معنا وأن يستمتع بوقته. إذا لم يكن الأمر كذلك فعليه أن يتخذ أفضل قرار بالنسبة له ولأسرته. كنت لاعبا وأتفهم هذا الأمر تماما. كنت أرغب بالطبع في اللعب باستمرار. كل اللاعبين يرغبون في خوض كل مباراة لكني لا أستطيع أن أمنحهم ضمانات".

وقال غوارديولا إنه لا يحابي أي لاعب في تشكيلة سيتي على الآخر ويعامل كل اللاعبين بدرجة متساوية بغض النظر إذا كان هذا اللاعب من خريجي الأكاديمية أو من اللاعبين الدوليين".

وقال غوارديولا إن فيران توريس سيغيب لفترة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر بعد إصابة المهاجم بكسر في القدم خلال اللعب مع إسبانيا لكن المدافع أولكسندر زينتشنكو ولاعب الوسط إلكاي غندوغان سيعودان للتدريبات.

وسيكون من الصعب مشاركة إيدرسون وغابرييل جيسوس في مباراة بيرنلي يوم السبت بعد اللعب مع البرازيل يوم الخميس.