فييرا: سأضع المشاعر جانباً أمام أرسنال

قال باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، إن عودته لناديه السابق أرسنال ستكون لحظة مفعمة بالعواطف بعد تسع سنوات ناجحة قضاها مع الفريق اللندني في أوج مسيرته كلاعب لكنه سينحي المشاعر جانبا بحثا عن نقاط المباراة الثلاث.

وقاد فييرا أرسنال إلى ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وأربعة لكأس الاتحاد الإنجليزي كلاعب، واشتهر بقيادة الفريق الذي توج بلقب الدوري الممتاز بدون هزيمة في موسم 2003-2004 قبل أن ينهي تسع سنوات مع النادي اللندني في العام التالي.

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وقال فييرا للصحافيين يوم الجمعة "أتطلع بشدة لهذه العودة. تشرفت باللعب لهذا النادي لتسع سنوات. وصلت لهذا النادي صبيا يافعا وغادرته رجلا ناضجا. هذا النادي شهد أفضل سنوات مسيرتي ولذلك ستكون العودة إليه لحظة مفعمة بالعواطف لكني سأنحي المشاعر جانبا لأننا نركز على الأداء جيدا للحصول على نقاط".

وعبر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عن أمله في أن تستقبل الجماهير أسطورة النادي السابق فييرا بحفاوة عندما يزور المدرب الفرنسي ستاد الإمارات يوم الاثنين لأول مرة منذ تولي قيادة كريستال بالاس.

وقال فييرا إن هناك بعض التشابه بين مسيرة المدرب الإسباني أرتيتا وديدييه ديشان مدرب فرنسا الفائز بكأس العالم الذي تحول إلى عالم التدريب أيضا بعد اعتزال اللعب. وقضى أرتيتا فترات مع باريس سان جيرمان وريال سوسيداد وإيفرتون وأرسنال.

وقال فييرا "منذ أن كان لاعبا توقع الكثيرون أن يتحول ديدييه لعالم التدريب وأعتقد أن أرتيتا يملك نفس القدرات. كان أرتيتا لاعبا ممتازا ومسيرته كانت رائعة. اكتسب خبرة كبيرة قبل تدريب أرسنال. أعتقد أنه يقوم بعمل رائع. يتحلى بالهدوء ورباطة الجأش تحت الضغط .. الطريقة التي يتعامل بها مع المكسب والخسارة تعبر عن شخصية رائعة تسيطر على كل أدواتها".