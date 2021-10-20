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شباك لايبزيغ تستقبل أول "ثنائية" لميسي بقميص باريس

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ميسي باريس
ميسي محتفلاً بعد تسجيل الهدف الثاني

شباك لايبزيغ تستقبل أول "ثنائية" لميسي بقميص باريس

باريس - د ب أ

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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على لايبزيغ الألماني 3 -2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل أهداف سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 67 و74 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي لايبزيغ أندريه سيلفا في الدقيقة 28، ونوردي موكيلي في الدقيقة 57.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وظل لايبزيغ بلا رصيد في قاع الترتيب.

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