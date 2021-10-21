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إجراء قرعة الملحق الأوروبي لمونديال 2022 في نوفمبر

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منتخبا البرتغال وإسبانيا يحتلان المركز الثاني في مجموعتيهما

إجراء قرعة الملحق الأوروبي لمونديال 2022 في نوفمبر

برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس أن قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سوف تٌجرى يوم 26 نوفمبر المقبل.

وسيتم إجراء القرعة بين الفرق العشرة التي احتلت المركز الثاني في التصفيات وأفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ12 إلى 3 مسارات في كل مسار أربع فرق على أن يقام الدور الفاصل من دورين (قبل النهائي والنهائي).

هذه الفرق ستلعب مباراتين في الدور قبل النهائي ومباراة النهائي في مارس 2022 حيث ستتأهل الفرق الثلاثة الفائزة لكأس العالم التي تقام في قطر، لينضموا للمنتخبات العشرة التي تصدرت مجموعاتهم في التصفيات الأوروبية.

وتأهل منتخبا ألمانيا والدنمارك بالفعل للمونديال، وسيتم حسم المتأهلين من المجموعات الثمانية المتبقية في الجولتين الأخيرتين من التصفيات. وبعد ذلك سيتم سحب قرعة دور المجموعات لمونديال قطر في الأول من أبريل 2022.

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