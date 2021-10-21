خسارة مذلة بسداسية لروما أمام بودو غليمت

تعرض فريق روما الإيطالي لهزيمة مذلة أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي 1 - 6، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وجاءت الهزيمة التي تعد واحدة من أقسى الهزائم التي تعرض لها الفريق على مدار تاريخه في البطولات الأوروبية، لتجمد رصيد فريق العاصمة الإيطالية عند ست نقاط في المركز الثاني من المجموعة، بفارق نقطة خلف بودو غليمت المتصدر.

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وتسببت الهزيمة في موقف محرج للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، الذي قدم أداء جيدا مع الفريق في بداية الموسم، قبل أن يتعرض لتلك الخسارة القاسية والتي تعد من أكبر الهزائم التي تعرض لها خلال مسيرته التدريبية التي بدأت أوائل الألفية الثالثة وامتدت مع أندية بنفيكا ويونياو دي ليريا و بورتو وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وتوتنهام.

وتقدم بودو غليمت في الدقيقة التاسعة عن طريق ايريك بوتيم، قبل أن يضيف باتريك بيرج الهدف الثاني في الدقيقة 20، لكن روما نجح في تقليص الفارق عبر كارليس بيريز في الدقيقة 28. وفي الدقيقة 53 عاد بوتيم ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل أولا سولباكين الهدف الرابع في الدقيقة 71، فيما سجل أميل بيلغرينو الهدف الخامس في الدقيقة 78، ، وعاد سولباكين ليختتم السداسية في الدقيقة 88.

وتستكمل مباريات المجموعة في وقت لاحق من اليوم الخميس، بمواجهة تجمع بين سيسكا صوفيا البلغاري وزوريا لوغانسك الأوكراني. ولم يكن توتنهام الإنجليزي بحال أفضل من روما الإيطالي، حيث تعرض للخسارة صفر - 1 أمام فيتيس أرنهيم الهولندي، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة. وسجل ماكسيمليان فيتيك هدف المباراة الوحيد لفيتيس في الدقيقة 78. ورفع فيتيس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، تاركا توتنهام في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز رين الفرنسي على مضيفه مورا السلوفيني 2 - 1. ورفع رين رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما يظل مورا بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الأولى، فاز ماكابي تل أبيب الإسرائيلي على مضيفه هلسنكي الفنلندي 5 - صفر، فيما حقق لاسك النمساوي فوزا ثمينا خارج أرضه على ألاشكيرت الأرميني 3 -صفر.

ويتصدر ماكابي تل أبيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على لاسك لينز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل هلسنكي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل ألاشكيرت الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، تعادل فلورا تالين الفنلندي مع مضيفه أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي 2 - 2، فيما تستكمل مباريات المجموعة في وقت لاحق من اليوم الخميس بمواجهة بين بارتيزان بيلغراد وغينت البلجيكي.

ويتصدر بارتيزان المجموعة برصيد ست نقاط (قبل خوض مباراة اليوم)، ويأتي خلفه غينت بنفس الرصيد في المركز الثاني، مع تفوق الفريق الصربي في فارق الأهداف، فيما يحتل فلورا تالين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متفوقا في فارق الأهداف على أنورثوسيس صاحب المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الخامسة، فاز فينورد الهولندي على ضيفه يونيون برلين الألماني 3 - 1، فيما تغلب ماكابي حيفا الإسرائيلي على سلافيا براغ التشيكي 1 - صفر.

ورفع فينورد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن مكابي حيفا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل سلافيا براغ المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن يونيون برلين صاحب المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة السادسة، فاز باوك اليوناني على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 2 - 1، فيما تقام مباراة ضمن نفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم الخميس، وتجمع بين فريقي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ولينكولن رد امبس من جبل طارق.

ورفع باوك اليوناني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن كوبنهاغن المتصدر، فيما يحتل سلوفان براتيسلافا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل لينكولن ريد أمبس الترتيب بدون رصيد من النقاط، في انتظار نتيجة مباراتهما معا.

وفي المجموعة الثامنة، فاز قرة باغ أغدام الأذربيجاني على كايرات ألماتي الكازاخي 2 - 1، فيما تقام مباراة أخرى في نفس المجموعة بين بازل السويسري وأمونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة ذاتها في وقت لاحق من اليوم الخميس. ويتصدر قرة باغ أغدام الترتيب برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن بازل صاحب المركز الثاني، فيما يحتل كايرات ألماتي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وهو نفس رصيد أمونيا نيقوسيا صاحب المركز الرابع والأخير.