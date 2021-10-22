ألفيش يتوقع فوز برشلونة في "الكلاسيكو"

أكد لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي داني ألفيش أن لديه توقعات جيدة بشأن مباراة القمة (الكلاسيكو) بين برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني، والمقررة يوم الأحد المقبل على استاد "كامب نو" معقل برشلونة.

وأعرب ألفيش عن أمله وتوقعاته بأن يحقق فريقه السابق برشلونة "فوزا رائعا" على الريال رغم المرحلة "الانتقالية" التي يمر بها الفريق الكتالوني.

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وأشار ألفيش في تصريحات لتلفزيون "بارسا تي في بلس" ، نقلتها وكالة أنباء (أوروبا برس) اليوم الخميس : "هناك توقعات ضخمة عندما يقترب الكلاسيكو. تشعر بالمباراة على مدار الأسبوع. هناك فريقان تاريخيان يلتقيان سويا كما أن المشاعر تكون جيدة دائما. عشت العديد من الأشياء أمام هذا المنافس".

وكان ألفيش حضر المباراة التي فاز فيها برشلونة على دينامو كييف 1 - صفر أمس في دوري أبطال أوروبا على استاد "كامب نو" ، ويأمل في حضور مباراة الكلاسيكو على نفس الملعب يوم الأحد المقبل.

ويرى ألفيش أن برشلونة يستطيع الفوز بمباراة الكلاسيكو. وقال ألفيش : "أتمنى أن يمنح برشلونة جماهيره فوزا رائعا. لا يمكننا أن نفقد الأمل لأن برشلونة هو برشلونة دائما ، وعلينا أن نواجه التحديات بثقة".

وأشاد ألفيش باللاعب سيرجينو ديست نجم برشلونة الحالي ، والذي يشبهه البعض بألفيش. وقال ألفيش إن ديست "لاعب رائع" يجب أم "يتفهم طريقة لعب برشلونة.

وأضاف : "هنا تعيش بشكل مختلف كما تشير الأمور بشكل مختلف. برشلونة له وضع خاص وعلى ديست أن يتعامل مع هذا الأمر".