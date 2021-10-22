الكشف عن شعار كأس آسيا 2023

احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023 في الصين يوم الجمعة، بإطلاق شعار البطولة وذلك بالتزامن مع حفل افتتاح أول ملعب لاستضافة مباريات المسابقة، وهو ملعب "شنغهاي بودونغ".

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن الشعار الجديد تم إطلاقه من قبل دو زهاوكي، نائب وزير الدولة للإدارة العامة للرياضة في الصين والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية للبطولة ،كما أنه أيضاً عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مادة اعلانية

وشارك زهاوكي في إطلاق شعار البطولة، إلى جانب المسؤولين الرئيسيين في المدن العشر المُضيفة للبطولة القارية، والذين كشفوا أيضاً عن شعارات المدن المضيفة في أول حدث بارز على أرض الواقع خاص بهذه البطولة، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو عام 2023.

من جانبه قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر رسالة خاصة بالفيديو تم بثها خلال الحدث: "على مر السنين، تركت كل دولة مُضيفة بصمة مهمة على كرة القدم الآسيوية، ونحن نعلم أن الصين ستقيم أكبر بطولة بالنسبة لنا على الإطلاق في عام "2023.

وأضاف: "يسرنا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نحتفل بأحدث إنجازاتنا، وبالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أود أن أهنئ اللجنة المنظمة المحلية واللجان المنظمة في المدن العشر المضيفة على التزامهم وجهودهم".

وأوضح: "تواصل اللجنة المنظمة المحلية إحراز تقدم كبير في الاستعدادات لتنظيم حدث لا يُنسى، وأتمنى للاتحاد الصيني لكرة القدم، واللجنة المنظمة المحلية وجميع الأطراف المعنية أفضل نجاح في تنظيم حدث عالمي حقيقي".

وقال زهاوكي إن إطلاق شعار بطولة أمم آسيا 2023 وافتتاح ملعب شنغهاي بودونغ يمثل مرحلة جديدة في استعدادات بلاده لتنظيم الحدث.

وأضاف: "منذ تأسيس اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا 2023 في الصين في عام 2020، تم تنفيذ جميع الأعمال التحضيرية بسلاسة وبطريقة منظمة، اللجنة المنظمة المحلية واثقة من أن بطولة كأس آسيا 2023 في الصين ستكون حدثاً كروياً رائعاً وبارزاً".

ويتسع ملعب شنغهاي بودونغ لـ37 ألف متفرج، ويغطي مساحة 304ر139 متراً مربعاً، ويتميز بتصميم فريد ومبتكر لمقاعد الجلوس، مما يوفر تجربة متميزة للمتفرجين.

وتواصل الصين العمل على باقي الملاعب الأخرى التي ستستضيف البطولة وهي ستاد بكين للعمال، وستاد تيانجين بينهاي، وستاد تشونغتشينغ لونغشينغ، وستاد تشنغدو فينيكس هيل، وستاد مركز شيان الدولي، وستاد داليان سويوان، وستاد تشينغداو للشباب، وستاد شيامين ايغريت وستاد سوتشو كونشان.