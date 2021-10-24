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فولفسبورغ يقيل مدربه فان بومل

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فان بومل
فان بومل تولى تدريب الفريق الصيف الماضي

فولفسبورغ يقيل مدربه فان بومل

برلين - د ب أ

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أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم مساء يوم الأحد إقالة مديره الفني مارك فان بومل، وذلك بعد يوم واحد من هزيمة الفريق أمام فرايبورغ بهدفين نظيفين.

وبعد ثماني جولات خاضها الفريق بدون تحقيق أي فوز، أصدر النادي بيانا قال فيه المدير الرياضي يورغ شماتكه إن عوامل الانفصال أكثر من عوامل الارتباط مع المدير الفني.

يشار إلى أن فولفسبورغ سجل مؤخرا أربع خسارات ممتالية في الدوري بعد بداية قوية استهل بها الموسم.

وتولى فان بومل تولى تدريب فولفسبورغ في الصيف الماضي خلفا لأوليفر غلاسنر الذي انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت.

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