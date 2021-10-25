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أتلتيكو مدريد يرفض الخسارة أمام ريال سوسييداد

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سواريز بعد التعادل

أتلتيكو مدريد يرفض الخسارة أمام ريال سوسييداد

مدريد - د ب أ

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أفلت فريق أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من الهزيمة على ملعبه أمام ريال سوسييداد وتعادل معه 2 - 2 اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ويدين أتلتيكو مدريد بفضل كبير للنجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل هدفي الفريق لينقذه من الهزيمة على أرضه.

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 21 نقطة لينفرد بصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وإشبيلية، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 18 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس وأوساسونا.

تجدر الإشارة إلى أنه يتبقى مباراة مؤجلة لكل من ريال مدريد وأشبيلية وأتلتيكو، بينما كانت مباراة اليوم هي العاشرة لريال سوسييداد.

وافتتح ألكسندر سورلوث التسجيل لريال سوسييداد في الدقيقة السابعة، ثم أضاف زميله أليكسندر إيزاك الهدف الثاني للفريق بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ورفض أتلتيكو مدريد الاستسلام وكثف محاولاته ليدرك التعادل بثنائية سجلها النجم سواريز في الدقيقتين 61 و77، وجاء الهدف الثاني لسواريز من ضربة جزاء.

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