.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كلوب: أداء صلاح خطف الأضواء من زميله

  • الخط
فيرمينو ليفربول مانشستر يونايتد كافاني
فيرمينو خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

كلوب: أداء صلاح خطف الأضواء من زميله

ليفربول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تسلطت الأضواء على المصري محمد صلاح بفضل أهدافه الثلاثة في فوز ليفربول 5-صفر على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، لكن مدربه يورغن كلوب كال المديح لأداء روبرتو فيرمينو في مركز المهاجم غير الصريح أو الوهمي.

وسجل صلاح 15 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم بينما أحرز فيرمينو، الذي يلعب كمهاجم لكنه يقوم بدور أعمق لربط اللاعب، ستة أهداف.

وقال كلوب: صلاح استحوذ على الكثير من الاهتمام ويستحق ذلك، لكن فيرمينو بالنسبة للناس التي تفهم في كرة القدم، أنا متأكد أنه بعد اعتزاله سيكتب الناس الكثير من الكتب عن أدائه في مركز المهاجم الوهمي رقم 9.

وواصل: لا أقول أنه اخترع هذا المركز أو فعلنا ذلك نحن، لكن الطريقة التي يلعب بها من وقت لآخر يبدو الأمر هكذا، توجد أشياء كثيرة مختلفة يمكن فعلها في الملعب بعضها دفاعي وما فعله في هذا الجزء الليلة الماضية كان مذهلا تماما. على الصعيد الهجومي فهو لاعب يربط بين الخطوط واللاعبين ومن وقت لاخر يشكل خطورة على مرمى المنافس أيضا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد تسع مباريات، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد