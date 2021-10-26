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باريس يكشف عن موعد عودة راموس إلى التدريبات

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سيرجيو راموس
سيرجيو لم يلعب مع باريس حتى الآن

باريس يكشف عن موعد عودة راموس إلى التدريبات

باريس - د ب أ

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه ينتظر عودة سيرجيو راموس إلى تدريبات الفريق في الأسبوع المقبل بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وانضم راموس إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد قبل بداية هذا الموسم، وذلك بعد أن قضى 16 عاما مع الفريق الإسباني.

وتوخى سان جيرمان الحذر بشأن عودة راموس إلى التدريبات من أجل تفادي تفاقم إصابته، لكن يبدو أنه بات قريبا من تسجيل ظهوره الأول، وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت : برنامج تعافي سيرجيو راموس، الذي جرى تنسيقه من جانب الجهاز الطبي، يتطور كما كان مخطط له، ويتوقع أن يتمكن من بدء التدريبات مع بقية لاعبي الفريق في الأسبوع المقبل.

وكان راموس ضمن مجموعة من الصفقات البارزة التي أبرمها سان جيرمان في سوق الانتقالات، لكنه لم يسجل ظهوره الأول مع الفريق حتى الآن بعدما تعرض لإصابة في ربلة الساق في نهاية يوليو، وذلك بعد أن غاب عن الملاعب لفترات من الموسم الماضي إثر مشاكل تتعلق باللياقة ومشكلة سابقة في ربلة الساق.

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