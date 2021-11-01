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غاريث بيل يتعافى ويعود إلى منتخب ويلز

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غاريث بيل
غاريث بيل في لقاء سابق مع ريال مدريد

غاريث بيل يتعافى ويعود إلى منتخب ويلز

لندن - رويترز

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تعافى غاريث بيل قائد ويلز من الإصابةوبات جاهزا لخوض مباراته الدولية المئة بعد استدعاء المدرب روبرت بيدج له لمواجهة روسيا البيضاء وبلجيكا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي.

وتعرض بيل (32 عاما) لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر الماضي وغاب عن اخر مباراتين للمنتخب الوطني في التصفيات. وابتعد أيضا عن مباريات فريقه ريال مدريد.

وقال بيدج لشبكة "سكاي سبورتس": إنه في حالة جيدة. إنه في وضع مماثل تماما لما توقعته وكذلك توقعه الفريق الطبي. تحدثت معه شخصيا الأسبوع الماضي وإنه متشوق للعودة للمباريات. إنه بالتأكيد يفعل كل ما بوسعه ليصبح جاهزا بنسبة مئة بالمئة. لقد عاد للتدريبات لكنه لا يتدرب بشكل كامل لكن يتبقى أسبوع أمامنا.

وأضاف بيدج أنه من غير المرجح أن يلعب المهاجم مع ريال مدريد قبل انضمامه إلى المنتخب الوطني.

وتابع: لست متأكدا من إمكانية حدوث ذلك. لكنني لا أتوقع حدوث ذلك.

وتحتل ويلز المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة متساوية مع جمهورية التشيك صاحبة المركز الثاني، لكنها خاضت مباراة أقل.

وتستضيف روسيا البيضاء متذيلة الترتيب في 13 نوفمبر الحالي ثم بلجيكا، المتصدرة التي تملك 16 نقطة ومثل ويلز خاضت ست مباريات فقط، بعدها بثلاثة أيام.

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