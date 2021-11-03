سولشاير يشبّه رونالدو بالأسطورة مايكل جوردان

أكد المدرب أولي غونار سولشاير أن كريستيانو رونالدو يمنح فريقه مانشستر يونايتد نفس الأفضلية التي كان يعطيها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان لشيكاغو بولز، وذلك بعدما سجل مهاجم البرتغال هدفين في التعادل 2-2 مع أتالانتا بدوري أبطال أوروبا.



وتعادل رونالدو لأول مرة قبل الاستراحة يوم الثلاثاء، قبل أن يكرر الأمر ذاته في الوقت بدل الضائع، ليصعد بيونايتد إلى صدارة المجموعة السادسة مع فياريال.



وهز اللاعب البالغ عمره 36 عاما الشباك خلال الفوز على فياريال وأتلانتا أيضا، ما جعل سولشاير يقارنه بجوردان الذي قاد بولز لإحراز لقب دوري السلة الأمريكي ست مرات.



وقال سولشاير للصحفيين: كلنا علينا بعض الأدوار والمسؤوليات. بكل تأكيد كريستيانو هو قائد هذه المجموعة، لكن هذا ما يفعله وهو أنه يسجل الأهداف.



وزاد: نحن غير سعداء باستقبال هدفين، لكن رونالدو يعطينا مثل هذه اللحظات وأنا متأكد أنه نفس شعور شيكاغو بولز مع مايكل جوردان، ففي بعض الأحيان تملك الفرق مثل هؤلاء اللاعبين، ولهذا السبب فإن مانشستر يونايتد يكون على ما هو عليه، ولهذا السبب كان شيكاغو بولز بطلا. تحتاج الفرق لمثل هذه اللحظات.



وعاد رونالدو إلى ناديه السابق يونايتد هذا الصيف وسجل تسعة أهداف في كل المسابقات، منها خمسة أهداف في دوري الأبطال.



وأضاف سولشاير : بالنسبة لي، فإن كريستيانو يتحسن باستمرار معنا، وهو يشعر أنه يتحسن.

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