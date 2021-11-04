.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوكيتينو: الصدارة هدف باريس سان جيرمان في "الأبطال"

  • الخط
المدرب الأرجنتيني

بوكيتينو: الصدارة هدف باريس سان جيرمان في "الأبطال"

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ ورغم أن مدربه ماوريسيو بوكيتينو شدد على أن فريقه ما زال يسعى لاحتلال الصدارة لكن الأهم هو التأهل للدور التالي.

وأحرز جورجينيو فينالدم أول هدفين له مع باريس سان جيرمان، الذي غاب عنه ليونيل ميسي للإصابة، لكن لايبزيغ أدرك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان فيما يأتي كلوب بروج ثالثا بأربع نقاط. ويتذيل لايبزيغ الترتيب بنقطة واحدة وودع البطولة.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين "حسنا هذا لا يغير أي شيء، أليس كذلك. هدفنا هو التأهل. سيكون من الأفضل إذا استطعنا احتلال الصدارة. سنلعب من أجل الصدارة (ضد مانشستر سيتي في 24 نوفمبر). الأمر الوحيد الذي تغير هو أننا كنا في الصدارة وسيتي في المركز الثاني والآن سيتي في الصدارة ونحن في المركز الثاني".

وتابع "لكن في النهاية الهدف من دور المجموعات هو التأهل للدور التالي". ويحل باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ضيفا على بوردو يوم السبت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
اكتشف المزيد