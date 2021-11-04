بوكيتينو: الصدارة هدف باريس سان جيرمان في "الأبطال"

تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ ورغم أن مدربه ماوريسيو بوكيتينو شدد على أن فريقه ما زال يسعى لاحتلال الصدارة لكن الأهم هو التأهل للدور التالي.

وأحرز جورجينيو فينالدم أول هدفين له مع باريس سان جيرمان، الذي غاب عنه ليونيل ميسي للإصابة، لكن لايبزيغ أدرك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان فيما يأتي كلوب بروج ثالثا بأربع نقاط. ويتذيل لايبزيغ الترتيب بنقطة واحدة وودع البطولة.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين "حسنا هذا لا يغير أي شيء، أليس كذلك. هدفنا هو التأهل. سيكون من الأفضل إذا استطعنا احتلال الصدارة. سنلعب من أجل الصدارة (ضد مانشستر سيتي في 24 نوفمبر). الأمر الوحيد الذي تغير هو أننا كنا في الصدارة وسيتي في المركز الثاني والآن سيتي في الصدارة ونحن في المركز الثاني".

وتابع "لكن في النهاية الهدف من دور المجموعات هو التأهل للدور التالي". ويحل باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ضيفا على بوردو يوم السبت.