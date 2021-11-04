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زميله السابق: لا يوجد لاعب في العالم يتفوق على صلاح

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النجم المصري محمد صلاح

زميله السابق: لا يوجد لاعب في العالم يتفوق على صلاح

العربية. نت

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وصف فرناندو توريس، المهاجم الإسباني الدولي السابق، المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بأفضل لاعب في العالم حاليا.

ويعتقد توريس، الذي سجل 81 هدفًا في 141 مباراة مع ليفربول، أن الرجل الذي شاركه في غرفة تبديل الملابس في تشيلسي ارتقى بنفسه إلى القمة.

محمد صلاح وتوريس في صورة سابقة خلال تواجدهما في تشيلسي
محمد صلاح وتوريس في صورة سابقة خلال تواجدهما في تشيلسي

وقال توريس في تصريحات لموقع ليفربول الإلكتروني: صلاح الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%. ليس هذا العام فقط، فقد كان مذهلًا آخر موسمين أو ثلاثة مواسم. يكون الحديث دائمًا عن الجوائز الفردية للاعبين عندما يفوزون بالبطولات في نفس الوقت، لكنني أعتقد أنه كان أحد أفضل لاعبين أو ثلاثة لاعبين في العالم خلال السنوات الخمس أو الست الماضية. استمراريته مدهشة، يمكنك أن ترى أنه يحطم كل الأرقام القياسية ويواصل تسجيل الأهداف. أنا سعيد حقًا من أجله لأنني رأيته عندما جاء إلى إنجلترا. كان الأمر صعبًا في البداية لكنه رجل رائع ولاعب رائع.

وتابع توريس: لقد استمتعت حقًا بمشاهدة المباريات عندما كان ماني وفيرمينو وصلاح في المقدمة وكانوا يستمتعون بتسجيل الأهداف. كان صلاح زميلي في تشيلسي وكان الأمر صعبًا عليه في البداية. أنا سعيد جدًا برؤيته على قمة العالم الآن. هو يسجل من أجل المتعة وهو أحد أهم اللاعبين في العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

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