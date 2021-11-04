عودة ديبالا إلى قائمة الأرجنتين

استدعى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا إلى صفوف المنتخب المدعو لمواجهة الاوروغواي والبرازيل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتحل الأرجنتين ضيفة على جارتها الأوروغواي في 12 الحالي قبل أن تستضيف البرازيل غريمتها التقليدية على زعامة الكرة الأميركية الجنوبية بعدها بأربعة أيام.

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ويتألق ديبالا في صفوف يوفنتوس هذا الموسم وسجل 8 اهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات وساهم ببلوغ فريقه دور ال16 من المسابقة القارية بتسجيله هدفين في مرمى زينيت سان بطرسبرغ الروسي الثلاثاء. وغاب ديبالا عن صفوف المنتخب في النافذة الدولية الاخيرة بداعي الاصابة في فخذه.

في المقابل، ورغم الإصابة التي يعاني منها في الركبة ومنعته من خوض آخر مباراتين لفريقه باريس سان جرمان في الدوري المحلي ودوري إبطال أوروبا، فإن ليونيل ميسي كان ضمن اللائحة الرسمية في حين غاب عنها مهاجم برشلونة الإسباني سيرخيو أغويرو الذي يعاني من عدم انتظام دقات القلب وسيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة اشهر.

وتحتل الارجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة وكلاهما في وضع مريح لبلوغ النهائيات المقررة في قطر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022.