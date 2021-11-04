فاران يغيب عن يونايتد شهراً

تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة قوية بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي رافايل فاران بتمزق في العضلات الخلفية وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر كما أعلن يوم الأربعاء النادي الشمالي.

وتعرض فاران للإصابة خلال مباراة فريقه ضد أتالانتا الإيطالي (2-2) في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وخرج بعد حوالي نصف ساعة، وبالإضافة إلى غيابه عن مباريات فريقه في الدوري المحلي، لن يشارك في صفوف منتخب فرنسا في مباراتيه ضد كازاخستان وفنلندا في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2020.

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وكان فاران عاد للتو من اصابة في المحالب ابعدته ثلاثة اسابيع قبل ان يشارك ضد توتنهام في الدوري المحلي يوم السبت الماضي ثم أتالانتا.

وكان فاران بطل العالم عام 2018، انتقل الى صفوف الشياطين الحمر قادما من ريال مدريد الاسباني مطلع الموسم الحالي مقابل صفقة قدرت بنحو 45 مليون يورو.