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والد هالاند يستبعد عودة نجله إلى الملاعب قبل نهاية العام

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الهداف الشاب

والد هالاند يستبعد عودة نجله إلى الملاعب قبل نهاية العام

كوبنهاغن - د ب أ

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أكد الف إينج هالاند والد إيرلينغ هالاند نجم منتخب النرويج ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن نجله من المستبعد عودته من الإصابة قبل نهاية العام الحالي.

وقال والد هالاند لمحطة "تي في2" التليفزيونية مساء الأربعاء "علينا أن نرى يوما بعد يوم ما إذا كان هناك تحسن".

وأضاف "ستكون بمثابة مكافأة إذا شارك في بعض المباريات قبل أعياد الميلاد، لكن الأمر غير مؤكد".

ويغيب هالاند عن صفوف دورتموند منذ أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ، وقد تابع من المدرجات المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1 - 3 مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا رفقة مواطنه ماغنوس كارلسن بطل العالم في الشطرنج.

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