فبراير 2022.. موعد مقترح لمونديال الأندية

أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم المقرر العام المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن إقامتها في فبراير كموعد مقترح سيتم تحديده بشكل نهائي خلال حفل سحب القرعة في 29 نوفمبر.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" جاني إنفانتينو أعلن في أكتوبر الماضي "إقامة كأس العالم للأندية 2021 مطلع عام 2022، دون تحديد الموعد النهائي للتنسيق مع الاتحادات القارية، لاسيما مع اقامة بطولة كأس الامم الافريقية من التاسع من يناير حتى السادس من فبراير، ومنافسات ذهاب دور الـ16 لدوري ابطال اوروبا بين 15 و23 فبراير.

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وكشفت اللجنة المحلية العليا المنظمة الخميس في بيان عقب عقد اجتماعها الاول بعد تشكيلها برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم عن ان "الموعد المقترح لاقامة البطولة هو شهر فبراير من عام 2022، على ان يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة التي ستجري يوم 29 نوفمبر الجاري".

وسبق للإمارات ان نظمت مونديال الاندية في ابوظبي 4 مرات أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

ويشارك في النسخة المقبلة، تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل افريقيا، الجزيرة الاماراتي بطل موسم 2020-2021، اوكلاند بطل اوقيانوسيا، الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنغو وبالميراس البرازيليين، ونهائي كونكاكاف بين مونتيري وكلوب أمريكا المكسيكيين، والفائز من المباراة النهائية لدوري ابطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي.