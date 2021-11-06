إنزاغي: الفوز في ديربي ميلان مهم لإنتر

أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن تحقيق الفوز في قمة ميلان في مواجهة الجار ميلان الذي يتقاسم الصدارة غدا الأحد أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفريقه.

وتفصل سبع نقاط بين إنتر ميلان صاحب المركز الثالث وجاره الذي جمع 31 نقطة من 11 مباراة ويتقاسم صدارة المسابقة متخلفا بفارق الأهداف عن نابولي.

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ويدخل إنتر ميلان المباراة التي ستقام في ملعب سان سيرو في حالة طيبة بعد أن حقق أربعة انتصارات وتعادلا وحيدا في أخر خمس مباريات في جميع المنافسات.

لكن المدرب إنزاغي يدرك مدى أهمية هذه المباراة وأهمية الفوز فيها وتأثير ذلك على مسيرة فريقه في الصراع على اللقب.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي قبل المواجهة: نحن نقدم أداء كبيرا والأرقام تثبت ذلك ولابد من تهنئة نابولي وميلان على ما حققاه من تقدم.

وأضاف المدرب: قوله أمامنا فرصة كبيرة غدا. لقد بدأنا هذه السلسلة من المباريات منذ العطلة الدولية الماضية في أكتوبر بصورة سيئة بالخسارة في روما في مواجهة لاتسيو ثم حققنا أربعة انتصارات وتعادلا وحيدا، هذه النتائج تمنحنا ثقة كبيرة لكن لابد لنا من تحقيق نتيجة كبيرة.

وفاز ميلان على روما 2-1 في الجولة الأخيرة مطلع الأسبوع الماضي ويبقى بلا هزيمة في الدوري هذا الموسم.

وبفضل هذا الانتصار الذي حققه في روما أصبح ميلان رابع فريق طوال تاريخ دوري الأضواء الإيطالي يفوز في 10 من أول 11 جولة في موسم البطولة، ونابولي أيضا واحد من هذه الفرق.

وقال إنزاغي: الفريقين ميلان ونابولي يستحقان الإشادة على هذه النتائج المتميزة.