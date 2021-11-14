لاعب ويلز يشيد بغاريث بيل بعد خوضه 100 مباراة دولية

أشاد بين ديفيز بقدوته غاريث بيل بعدما أصبح قائد منتخب ويلز لكرة القدم ثاني لاعب يخوض 100 مباراة دولية مع المنتخب الويلزي في منافسات الرجال.



ووصل بيل لهذا الرقم في المباراة التي فاز بها منتخب ويلز على المنتخب البيلاروسي 5 - 1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم السبت.



ولعب جناح ريال مدريد الشوط الأول، فقط بعد أن غاب لمدة شهرين بسبب إصابة في أوتار الركبة، ولكن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما قال إن تبديله كان إجراء احترازيا بحتا، وإنه يتوقع أن يشارك في مباراة بلجيكا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وقال ديفيز بعد أن أصبح بيل ثاني لاعب يخوض مئة مباراة مع منتخب ويلز بعد كريس جونتر: هذا شيء مذهل، كل الالتزام الذي أظهره لويلز على مدار السنوات، والإصرار للوصول لهذا الرقم، فإن هذا الإنجاز ليس أكثر مما يستحق.

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وأضاف: ما فعله لكرة القدم في ويلز يعد شيئا مذهلا، الوصول لمئة مباراة دولية، حيث إنني أعلم أنه كان يسعى لهذا الرقم منذ فترة، يعد شيئا رائعا، بالنسبة لنا كفريق، نحن نرى فيه القدوة.