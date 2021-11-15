صربيا تبلغ المونديال وترسل البرتغال إلى الملحق

صعد منتخب صربيا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر العام المقبل، بعدما حقق فوزا قاتلا 2 - 1 على مضيفه منتخب البرتغال يوم الأحد في الجولة العاشرة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وانقض منتخب صربيا على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب البرتغال، الذي بات يتعين عليه خوض الملحق الأوروبي.

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وبادر منتخب البرتغال بالتسجيل مبكرا عن طريق ريناتو سانشيز في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل عبر دوشان تاديتش في الدقيقة 33.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1، الذي كان كافيا لتأهل البرتغال للمونديال، أحرز (البديل) أليكسندر ميتروفيتش هدف الصعود القاتل للمنتخب الصربي في الدقيقة 90، ليقود منتخب بلاده لبلوغ المونديال، وتحقيق انتصاره الأول في تاريخ مواجهاتها مع منتخب البرتغال.

وقبل مباراة اليوم، التقى المنتخبان في 7 مباريات، حيث حققت البرتغال 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات، دون أن تحقق صربيا أي فوز.