يونايتد يفقد الأمل في الحفاظ على بوغبا.. والريال يترقب

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فقد الأمل في إمكانية الإبقاء على نجم خط وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا بحسب صحيفة الماركا الإسبانية.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر في نهاية الموسم الحالي دون وجود أي تقارب حقيقي بين اللاعب والنادي في سبيل تمديد التعاقد بينهما.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الخميس فإن نادي ريال مدريد بات أقرب من أي وقت مضى من ضم بوغبا.

وأشارت "ماركا" إلى أن النادي الملكي كثف مفاوضاته مؤخرا مع بوغبا الذي يحظى ايضا باهتمام فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وكذلك برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.