غوارديولا يدافع عن بوكيتينو

قال جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إن نقص الكؤوس لن يكون عائقا لاعتبار ماوريسيو بوكيتينو من بين أفضل المدربين في العالم.

ويعتبر بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نطاق واسع، المرشح الأبرز لتولي تدريب مانشستر يونايتد خلفا لأولي جونار سولشاير الذي أقيل الأحد الماضي.

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ويلتقي مانشستر سيتي مع سان جيرمان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتولى بوكيتينو تدريب سان جيرمان في يناير الماضي، وفي أول موسم ونصف له فشل في التتويج بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ومع وجود تكهنات بأن بوكيتينو مهتم بتدريب مانشستر يونايتد، دافع غوارديولا عن سجل ألقاب مدرب اسبانيول وساوثهامبتون السابق.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء : متأكد من أن المدربين يصبحون أفضل كل عام. كل موسم تتعلم الكثير من الأشياء. متأكد من أن بوكيتينو مدرب ممتاز.

وأضاف :يمكن أن تكون مدربا كبيرا ولا تفوز بالألقاب. بالنسبة للمدربين الذين لديهم الفرصة للتتويج بالألقاب، هذا يرجع لأنك في نادي كبير باستثمارات جيدة ولاعبين كبار.

وأضاف :هذا لا يعني أن المدربين في دوري الدرجة الأولى أو اللذين لا يتواجدون في المراكز الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز غير ممتازين.

ويستضيف سيتي فريق سان جيرمان بحثا عن حصد نقطة لضمان التأهل لدور الـ16، في حين أن تحقيق الفوز سيحسم صدارة المجموعة الأولى لصالح سيتي مع تبقي مباراة على نهاية دور المجموعات.

ولم يفز سان جيرمان في ثلاث مباريات خارجية في البطولة، وربما ينهي دور المجموعات بدون أي انتصار خارج أرضه للمرة الأولى منذ موسم 2004 - 2005.