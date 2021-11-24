كونتي ينوي إنعاش مسيرة الشاب سيسينيون مع توتنهام

توقفت مسيرة رايان سيسينيون منذ انضمامه إلى توتنهام هوتسبير في 2019، لكنه قد يصبح أحد المستفيدين الرئيسيين من تعيين أنطونيو كونتي مدربا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض اللاعب البالغ عمره 21 عاما أول مباراة في الدوري الممتاز منذ عامين تقريبا يوم الأحد الماضي عندما شارك كبديل في الفوز 2-1 على ليدز يونايتد.

مادة اعلانية

وسيحصل لاعب فولهام السابق، الذي قضى الموسم الماضي في هوفنهايم على سبيل الإعارة، على فرصته الآن في المشاركة من البداية في مباراة الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس على ملعب إن.إس مورا في سلوفينيا.

وقال كونتي، الذي لم يخسر في ثلاث مباريات منذ تولية المسؤولية خلفا لنونو إسبريتو سانتو، للصحفيين عن سيسينيون: إنه مستعد الآن لبدء المباراة. لا استطيع الانتظار لمشاهدة أدائه لأنه لاعب موهوب ويمتلك مساحة للتطوير. إنه بحاجة للمشاركة في كل مباراة".

وجذب سيسينيون الأنظار بتألقه في الهجوم باللعب في الجانب الأيسر كظهير أو جناح عندما كان مراهقا في صفوف فولهام، وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز في 2018.

لكنه شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الممتاز مع توتنهام حيث منعت تقدمه الإصابات.

وأضاف المدرب الإيطالي: يتمتع رايان بإمكانيات كبيرة. رأيت في الماضي مدى تعرضه للعديد من الإصابات. والآن نحاول العمل بالطريقة الصحيحة معه، ومن المهم للغاية معه أن ندفع طاقته لأعلى مستوى والتدريب جيدا على الأداء القوي في المباريات.

وقال سيسينيون إن تعيين كونتي يمثل فرصة لبدء مسيرته أخيرا. وأضاف: طريقة اللعب مثالية بالنسبة لي. أشعر براحة في اللعب بالجانب الأيسر، إن هذا المركز يناسبني. عندما بدأت في فولهام كنت ألعب في مركز الظهير الأيسر وانتقلت للعب في الجناح. اللعب كجناح خلفي يجمع بين المركزين.

وواصل: كونتي يعلم تاريخي مع النادي. إنه يريد مني أن أصبح إيجابيا والتعبير عن نفسي.

واعتاد كونتي على الفوز بالألقاب الكبرى، ولذلك يتعامل بجدية مع ثالث البطولات الأوروبية من حيث المكانة وسيصطحب تشكيلة قوية إلى سلوفينيا.