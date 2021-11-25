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ليفربول يهزم بورتو ويحافظ على سجله المثالي

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من لقاء ليفربول وبورتو

ليفربول يهزم بورتو ويحافظ على سجله المثالي

ليفربول - رويترز

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أحرز تياغو ألكانتارا ومحمد صلاح هدفين في الشوط الثاني ليتغلب ليفربول بنصف قوته 2-صفر على بورتو ويحافظ على علامة النجاح الكاملة في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأضاع بورتو، الذي بدأ اليوم وهو في المركز الثاني بالمجموعة خلف ليفربول المتأهل بالفعل، العديد من الفرص في الشوط الأول ودفع ثمنا غاليا.

وخسر بورتو الآن سبع مباريات وتعادل ثلاث مرات في عشر مواجهات أمام ليفربول.

وتقدم ليفربول، الذي لعب بدون فيرجيل فان ديك وجوردان هندرسون لإراحتهما، بتسديدة منخفضة رائعة من تياغو في الدقيقة 52 قبل أن يؤكد صلاح حصول الفريق الإنجليزي على النقاط الثلاث في الدقيقة 70.

ويملك فريق المدرب كلوب 15 نقطة من خمس مباريات بينما يتشبث بورتو بالمركز الثاني بخمس نقاط عقب خسارة أتلتيكو مدريد 1-صفر بملعبه أمام ميلان.

ويستضيف بورتو، الذي يملك خمس نقاط، أتلتيكو (أربع نقاط) في مباراته الأخيرة بالمجموعة.

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