بيولي يمدد عقده مع ميلان

أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة تمديد عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى 2023 مع وجود بند يسمح بتمديد آخر لمدة عام.



وقال بيولي: أنا فخور بالعمل الذي قمنا به حتى الآن من خلال العلاقة الطيبة التي تربطني بمجلس الإدارة وتطور اللاعبين والحب الكبير الذي يظهره كل من يعمل في هذا النادي الرائع.



وأثار بيولي إعجاب عشاق النادي منذ توليه المسؤولية في 2019 حيث أعاد العملاق الإيطالي لمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لأول مرة منذ موسم 2013-2014.



واحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي تحت قيادة بيولي، وهو أعلى مركز يحققه ميلان منذ 2012 حين كان يدربه ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الحالي.



وواصل ميلان تألقه محلياً هذا الموسم ويتساوى في النقاط مع نابولي المتصدر بعد 13 مباراة حيث خسر مرة واحدة فقط في الدوري حتى الآن.



وقال المدير الفني باولو مالديني: ستيفانو هو المدرب المثالي للفريق بسبب احترافيته وهدوئه وشخصيته الساحرة. يتماشى تماما مع خطط النادي. شخصيته القيادية تلهم الجميع لطموحات أكبر. هدفنا مواصلة الرحلة التي بدأناها وتحقيق نتائج أفضل.



وقاد بيولي ميلان في 106 مباريات، حقق خلالها 59 انتصارا و27 تعادلا و20 هزيمة.

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