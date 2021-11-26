توخيل يعلن عن غيابات جديدة قبل مواجهة يونايتد

كشف توماس توخيل، مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط نغولو كانتي سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بسبب الإصابة بينما ينتظر النادي معرفة إذا كان الظهير الأيسر بن تشيلويل يحتاج إلى جراحة لعلاج مشكلة مشابهة.



وأصيب كانتي وتشيلويل في الركبة في انتصار منتصف الأسبوع على يوفنتوس بدوري الأبطال، لكن إصابة الدولي الإنجليزي أكثر خطورة.



وقال توخيل للصحافيين: أصيب نجولو بالتواء في الركبة أمام يوفنتوس لكنه بات يشعر بتحسن ومع ذلك سيغيب لعدة أيام. بن تشيلويل سيغيب. لقد أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي ويجب أن نتعامل مع حالته بحذر شديد. سنعرف الصورة كاملة خلال الأسابيع الستة المقبلة وإذا ما كان سيحتاج إلى جراحة.



ومن غير المرجح أيضا أن يشارك المهاجم روميلو لوكاكو، الذي لم يلعب منذ أكثر من شهر بسبب إصابة في الكاحل، أساسيا أمام يونايتد حيث قال توخيل إن اللاعب البلجيكي يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل لياقته.



وقال توخيل: احتمالات مشاركته أساسيا ليست كبيرة لأننا لا نعرف ما قد يحدث في أي مباراة.



وأضاف توخيل أنه لن يستهين بمنافسه يونايتد رغم نتائجه السيئة مؤخرا.



وقال المدرب الألماني: لن نستهين بأي شيء في هذه المباراة. يونايتد فريق كبير ويملك لاعبين أصحاب خبرة. نرغب في إثبات أنفسنا. خضنا مباراة صعبة في منتصف الأسبوع والآن سنخوض واحدة أخرى. سنواجه منافسا على أعلى مستوى مرة أخرى يوم الأحد.



ويملك تشيلسي المتصدر 29 نقطة من 12 مباراة ويتفوق بفارق 12 نقطة على يونايتد الثامن.

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