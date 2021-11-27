بعد رباعية تشيلسي.. يوفنتوس يخسر مجدداً أمام أتالانتا

واصل فريق يوفنتوس تعثره في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم وخسر أمام ضيفه أتالانتا صفر - 1 يوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة.

وفي مباريات أخرى اقتنص فريق إمبولي فوزا مثيرا من ضيفه فيورنتينا 2 - 1 وفاز سامبدوريا على ضيفه فيرونا 3 - 1.

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وعلى ملعب أليانز ستاديوم، سجل المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا هدف الفوز لاتلانتا في الدقيقة 28. الفوز رفع رصيد اتلانتا إلى 28 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد يوفنتوس عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وتلقى يوفنتوس الهزيمة الخامسة له هذا الموسم مقابل ستة انتصارات وثلاثة تعادلات فيما فاز اتلانتا للمرة الثامنة مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين.

وعلى استاد كارلو كاستيلاني، تقدم المهاجم الصربي دوشان فلاوفيتش بهدف لفيورنتينا في الدقيقة 57 لكن إمبولي قلب الطاولة على ضيفه بهدفين في الوقت القاتل.

وأدرك فيليبو باندينيلي التعادل لإمبولي قبل ثلاث دقائق من النهاية وبعدها بدقيقتين فقط خطف اندريا بينامونتي هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وتوقف رصيد فيورنتينا عند 21 نقطة في المركز الثامن ورفع إمبولي رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

وعلى استاد ماراتسي، قلب سامبدوريا تأخره بهدف أمام فيرونا إلى فوز بثلاثة أهداف.

وتقدم فيرونا بهدف عن طريق أدريان تاميز في الدقيقة 37 ثم رد انطونيو كاندريفا بهدف التعادل لسامبدوريا في الدقيقة 51 وتكفل ألبين إيكدال بالهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 وأحرز نيكولا مورو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد سامبدوريا إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد فيرونا عند 19 نقطة في المركز التاسع.